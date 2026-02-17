Cevizyatağı Köyünde Trafik Kazası: 3 Ölü, 5 Yaralı

cevizyatagi-koyunde-trafik-kazasi-3-olu-5-yarali

Güroymak ilçesinde trafik kazası meydana geldi

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Cevizyatağı köyü yakınlarında gerçekleşen kazada, İzzettin Alpcan’ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde virajı alamayarak uçuruma düştü. Kaza sonucunda İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan (22) olay yerinde hayatlarını kaybederken, araçta bulunan diğer beş kişi ağır yaralandı.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine ambulanslar, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ile Jandarma Arama Kurtarma ekipleri gönderildi. İlk olarak olay yerine ulaşan vatandaşlar ve ekipler, otomobilde sıkışan ölü ve yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.

