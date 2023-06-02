Ünlü çiftten kötü haber geldi. Ekranların sevilen isimlerinden Ceyda Düzenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanıyor.

Bir süredir evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak çifti boşanıyor. Bir oğlu olan çift, evliliklerini kurtarmak için terapiye de gitmişti.

Sanat camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak boşanmaya karar verdi.

8 yıl önce nikâh masasına oturan çiftin arasının kötü olduğu yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtmişti.

Okan Ali isminde bir oğlu olan çiftin terapiye rağmen yollarını ayırmaya karar verdiklerini öğrendim.

2015’ten beri evli olan çiftin oturup konuşarak, ayrılmak için beraber karar aldığı iddia ediliyor.

Parmakla gösterilen çiftin boşanmamak için çok denedikleri, fakat başaramadıkları ve çocukları için dostluklarını devam ettirmek istedikleri de gelen bilgiler arasında.

Bu boşanma, güzel oyucunun üçüncü boşanması olacak. Düvenci, 2000 yılında oyuncu Kaan Girgin’le evlenmiş, 2 yıl sonra ayrılmıştı.