Çeyiz Yardımı İçin Başvurular Başlıyor: Şartlar Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “İki İnsan Bir Hayat” projesi, Türkiye genelindeki 81 ilde yaşayan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı sağlamayı amaçlıyor. Projeye kimlerin başvurabileceği, başvuru tarihleri ve çeyiz yardımı için aranan şartlar ise merak konusu.

BAŞVURABİLECEKLER

Geri ödemesiz çeyiz yardımı kampanyasına, 18 ila 35 yaş arasındaki, Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaşayan, yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olan ve aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını aşmayan nişanlı gençler katılabilecek. yalnızca ilk evliliklerini gerçekleştirecek çiftler projede yer alabilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ

Proje kapsamında yararlanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında TDV’nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvuru sonuçlarının ise 4-8 Mayıs tarihlerinde açıklanması planlanıyor.

EĞİTİM DESTEKLERİ

Projeden yararlanacak çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası düzenlenecek “Evlilik Okulu” seminerlerine katılması da zorunlu olacak. Bu eğitimlerin amacı, çiftlerin aile yaşamına daha bilinçli bir şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri zorluklara karşı donanım edinmeleri ve gelecekteki yuvalarını sağlam temeller üzerine inşa etmeleri olarak belirlenmiştir. Hayırseverler de projeye katkıda bulunmak için TDV’nin “bagis.tdv.org” sitesini kullanabilecek.

