Çeyiz Yardımı Projesi İle Gençlere Destek Başlatılıyor

DİYANET’TEN ÇEYİZ YARDIMI PROJESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle hayata geçirilecek olan “İki İnsan Bir Hayat” projesi, 81 ilde yaşayan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira değerinde geri ödemesiz çeyiz yardımı sunacak. Projede kimlerin başvurabileceği, başvuru tarihleri ve çeyiz yardımı için aranan şartlar merak ediliyor.

KİMLER PROJEDEN FAYDALANABİLECEK?

Proje, 18 ile 35 yaş aralığında bulunan, Türkiye genelinde bulunan herhangi bir ilde yaşayan, yetim, öksüz veya ihtiyaç sahibi olan ve aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençlere açık. İlk kez evlilik yapacak olan çiftler, bu projeden yararlanabilme hakkına sahip olacak. Evliliklerini, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren müftülüklerde gerçekleştiren çiftler, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımına hak kazanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Projeye katılmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların sonuçları ise 4-8 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak. Ayrıca, gençlerin evlilik hayatlarına destek olmayı amaçlayan hayırseverler, TDV’nin “bagis.tdv.org” adresinden projeye katkıda bulunma imkanı bulabilecek.

EĞİTİM SEMİNERLERİ YAPILACAK

Projeye dahil olan çiftler, evlilik öncesinde ve sonrasında “Evlilik Okulu” kapsamında düzenlenecek seminerlere katılacak. Bu eğitimlerin amacı, çiftlerin aile hayatına bilinçli bir şekilde hazırlanmalarını, karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı donanım kazanmalarını ve kuracakları yuvaların sağlıklı ve sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlamak olarak belirleniyor.