Çeyrek Altın Piyasasında Stok Sıkıntısı Yaşanıyor

Şubat ayının başları itibarıyla serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 11 bin ile 12 bin TL aralığında seyrediyor. Gün içindeki ani fiyat değişimlerinin, alıcıların daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine ve kuyumcuların stok yönetiminde sıkı önlemler almasına yol açtığı gözlemleniyor.

KIYMETLİ MADEN TEMİNİ SORUN OLDU

Farklı bölgelerdeki kuyumcularla gerçekleştirilen görüşmelerde, fiyat volatilitesi nedeniyle çeyrek altın bulmanın zorlaştığı ifade ediliyor. Bazı esnaflar, “Şu an elimizde çeyrek altın yok” derken, diğer bazı esnaf, fiyatların hızla değişmesi nedeniyle satış ve tedarik süreçlerinde daha dikkatli davrandıklarını belirtiyor.

UZMANLARDAN BEKLENTİ ANALİZİ

Ekonomi uzmanları, altın gibi dalgalı piyasalarda beklentilerin satış eğilimlerini doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Piyasa koşullarının, hem arz durumları hem de fiyat beklentileri kapsamında değerlendirilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

DÜĞÜN SEZONUNUN VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye’de özellikle düğün sezonunda önemli bir yatırım aracı haline gelen çeyrek altın, fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle gündemdeki tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. Bu tür dalgalanmaların devam etmesi durumunda, piyasada belirsizliklerin sürmesi öngörülüyor.