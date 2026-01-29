Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 19 Yaralı Mücadele Ediyor

cezaevi-nakil-araci-devrildi-19-yarali-mucadele-ediyor

Kaza, saat 15.00 civarında Çobançeşme Mahallesi’nde 1. Kemer bölgesinde gerçekleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ait bir cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. İhbarın ardından olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kazaya dair bir açıklama yaparak, cezaevi nakil aracında 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, “Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır,” denildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.