Cezaevi Nakil Aracı Devrildi: 19 Yaralı Mücadele Ediyor

Kaza, saat 15.00 civarında Çobançeşme Mahallesi’nde 1. Kemer bölgesinde gerçekleşti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na ait bir cezaevi nakil aracı henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. İhbarın ardından olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

VALİLİK AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, kazaya dair bir açıklama yaparak, cezaevi nakil aracında 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, “Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır,” denildi.