Kamyonetin çektiği tekne yola düştü

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir kamyonetin çektiği teknenin yola düşmesi sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay, saat 15.00 sularında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönünde gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Kaza sırasında orta şeritte seyreden kamyonetin çektiği römorkun üzerinde bulunan çekme aparatının kopması, teknenin yola düşmesine neden oldu. Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye Jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yola düşen tekne nedeniyle trafik akışını kontrollü bir biçimde sağlamaya başladı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Neyse ki kazada yaralanan kimse olmaması sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Teknenin yoldan kaldırılmasının hemen ardından trafik akışının normale döndüğü bildirildi. Olay anı, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.