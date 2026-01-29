Fındık Bahçesindeki Anız Yangını Can Aldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir fındık bahçesinde meydana gelen anız yangınında dumandan etkilenen 72 yaşındaki Şeref Muti, yaşamını yitirdi.
FINDIK BAHÇESİNDE YANGIN OLAYI
Dün akşam saatlerinde Sürmene ilçesindeki yamaç arazideki fındık bahçesinde anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale eden Şeref Muti, dumandan etkilenerek fenalaşıp yere yıkıldı.
ŞEREF MUTİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevre halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller neticesinde, Muti’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
İNCELEME DEVAM EDİYOR
Şeref Muti’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Yangın ile ilgili başlatılan incelemelerin sürdüğü bildirildi.