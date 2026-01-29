Diyarbakır’da Narin Güran Davasında Yeniden Yargılama Başladı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetiyle alakalı olarak “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararlarını bozdu. Bu gelişmenin ardından dava yeniden gündeme alındı. İstinaf kararında, tutuklu sanıkların cezaevinde geçirdiği sürenin, verilen cezalara yakın olması sebebiyle infaza dönüşme riskinin bulunduğu belirtildi ve bu yüzden tüm tutuklu sanıkların tahliyesine hükmedildi.

CİNAYET DOSYASI YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuval içinde, taşlarla kapatılmış halde bulundu. Bu cinayetle ilgili ana dava ise Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Ana davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ciddi ceza talepleri gündeme gelmiş durumda.

ANA DOSYA YARGITAY’A TAŞINDI

Ana dava kapsamında verilen hükümler sonrasında dosya Yargıtay’a intikal etti. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayladı. Ancak, Nevzat Bahtiyar’la ilgili olarak, yapılan eylemin “kasten öldürmeye yardım” olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilerek karar bozuldu ve dosya tekrar Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SUÇLUYLA İLGİLİ 15 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Narin Güran cinayetiyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçlamasıyla iki ayrı iddianame hazırlandı. Söz konusu dosyalar, Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirilerek hükme bağlandı. Yerel mahkeme, bazı sanıklar için 3 yıl ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi, tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G.’nin tutukluluk durumunun devamına, bazı sanıkların ise tahliye edilmesine karar verdi.

BEKLETİCİ MESELE OLARAK GÖRÜLDÜ

İstinaf incelemesi sırasında, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, “suçluyu kayırma” suçunun oluşup oluşmadığının Narin Güran cinayetine ilişkin ana davanın sonucuna bağlı olduğunu belirtti. Ana dosyanın Yargıtay aşamasında bulunması nedeniyle iki dava arasında bekletici mesele ilişkisi bulunduğu kaydedildi.

TÜM TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİ

Ayrıca, istinaf kararıyla, tutuklu sanıkların cezaevinde geçirdikleri sürenin, hükmedilen cezalara yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulandı. Bu gerekçe ile B.G., F.G. ve M.G.’nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. Bu şekilde, “suçluyu kayırma” dosyasında tutuklu sanık kalmamış oldu.

YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararından sonra, 15 sanığın yeniden yargılanması Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlamış durumda. Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Dosyada katılan sıfatıyla yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in istinaf başvuruları ise reddedildi.

DAHA SONRAKİ ADIMLA İLGİLİ KARAR BEKLENİYOR

Mahkeme, “suçluyu kayırma” dosyasının ana dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine dair Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden muvafakat talebinde bulunulmasına karar verdi. Duruşma, bu durumun değerlendirilmesi için 11 Haziran’a ertelendi.