Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş’ın Görüntüsü Paylaşıldı

FUTBOLCU MERT HAKAN YANDAŞ CEZA EVİNDEN GÖRÜNTÜLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Futboldaki bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, bir süreliğine cezaevinde kalmaktaydı.

Aynı koğuşta birçok futbolcuyla birlikte kalan Yandaş’ın cezaevindeki görüntüleri medyada yer aldı.

Tahliye olan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, sosyal medya üzerinden takipçileriyle iletişime geçerek bir paylaşım yaptı.

Bayram, Instagram hikayesindeki paylaşımında Mert Hakan Yandaş ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Sakaryasporlu futbolcu, bu paylaşımına kum saati emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

Söz konusu görselde her iki futbolcunun da avuçlarında tespih bulunuyordu.