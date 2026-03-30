Trabzonspor’da Derbi Öncesi Ernest Muçi Sakatlandı

trabzonspor-da-derbi-oncesi-ernest-muci-sakatlandi

Süper Lig’de Trabzonspor ile Galatasaray arasında gelecek hafta heyecan dolu bir derbi mücadelesi gerçekleştirilecek. İki takım, büyük karşılaşma öncesinde hazırlıklarına devam ederken, Milli Takımda yer alan Ernest Muçi’den gelen sakatlık haberi camiada endişe yarattı.

ERNEST MUÇI SAKATLANDI!

Yerli haberlere yansıyan bilgilere göre, Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı’nda sakatlık geçirdi ve Trabzon’a geri dönüş yapıyor. İlk değerlendirmelere göre durumunun ciddi olmadığı belirtilirken, tedavi sürecinin Trabzon’da devam edeceği aktarılıyor. Tecrübeli futbolcunun maç saatine kadar durumunun belirsiz olduğuna dikkat çekiliyor.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU!

Arnavut futbolcu, Trabzonspor forması altında 29 maçta 13 gol ve 7 asistlik etkileyici bir performans sergiliyor. Golcü oyuncunun sergilediği bu başarı, hem taraftarların hem de tarafsız futbolseverlerin takdirini kazanmış durumda. Derbi öncesi, Muçi’nin Trabzonspor’un en büyük kozlarından biri olacağı düşünülüyor.

OULE CEZALI!

Trendyol Süper Lig’deki 27. haftada Trabzonspor, Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek bu maçı 1-0’lık skorla kazandı. Bordo-mavili takımda Christ Inao Oulai, mücadelede 77. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Bu durum, Trabzonspor’un derbi için kadro planlamasında ek bir zorluk teşkil ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

