Tottenham Igor Tudor ile Ayrılma Sürecini Resmen Duyurdu

Tottenham, Igor Tudor ve ekibinin ‘hemen’ ayrılması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Kuzey Londra temsilcisi, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde kamuoyuna açıklayacağına dair bilgi verdi.

TOTTENHAM RESMEN DUYURDU!

Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da Igor Tudor’un dönemi, sadece 7 maç (47 gün) sürdü. Göreve geldiği andan itibaren beklenen başarıyı gösteremeyen Hırvat teknik direktör, çıktığı 7 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet almayı başardı.

5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile taraftarların sabrını zorlayan Tudor’un ekibinden ayrılması, İngiltere’de “beklenen bir son” olarak değerlendirildi.

“Kulüp ile olan teknik direktör Igor Tudor’un, derhal kulüpten ayrılması konusunda karşılıklı anlaşma sağlandığını doğruluyoruz.”

Ayrıca, kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci’nin de kendi görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

“İgor, Tomislav ve Riccardo’ya katkılarından dolayı teşekkür ederiz…”