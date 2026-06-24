Cezasının Onanmasıyla Sürücü Tahliye Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumunu açıkladı ve 26 Haziran itibarıyla bekleyen tüm gemilerin güvenli şekilde çıkış yaptığını bildirdi. Bakan, gelişmeleri anbean takip ettiklerini söyledi.