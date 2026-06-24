Cezasının Onanmasıyla Sürücü Tahliye Edildi

Yargıtay, keman sanatçısı Laçin Akyol’un ölümüne yol açan sürücü İ.H.Ç.’ye verilen cezayı onadı. Sanığın cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye, denetimli serbestlik kapsamında gerçekleştirildi.
İSTİNAF CEZAYI ARTIRDI
Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2025’teki duruşmada sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise bu cezayı kaldırdı. Daire, cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadığına hükmetti.
YARGITAY KARARI ONADI
Adana Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. Sürücü belgesi de 2 yıl süreyle geri alındı. Dosya, avukatların talebi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda kararı onadı. Daire, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulmadı. Kararda vicdani kanının kesin verilere dayandığı belirtildi.
KOLTUK DEĞNEĞİYLE GEÇERKEN ÇARPTI
Laçin Akyol, kazadan önce kayak yaparken ayağını kırmıştı. Tedavi için Mersin’deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak 2025’te yaya geçidinden koltuk değneğiyle geçerken otomobil çarptı. Genç sanatçı, 7 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bilirkişi raporunda sürücünün asli tam kusurlu olduğu belirtildi. Akyol’un kusurunun bulunmadığı ifade edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KEMAN HEDİYE ETMİŞTİ
Genç kemancı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB konserlerinde sahne aldı. 2015’te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması’nda üçüncü oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol’a hediye keman gönderdi. Kemanı, dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak verdi.
LAÇİN ÖDÜL DE ALMIŞTI
Laçin Akyol, 2016’da Brüksel’de düzenlenen aynı yarışmada ikincilik ödülü kazandı.