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“ChatGPT Abonelerine Vergi Uygulaması”

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ŞOK EDİCİ E-POSTA

Garip bir durum meydana geldi ve Türkiye’den ChatGPT kullanıcılarına şaşırtıcı bir e-posta ulaştı. E-postada, vergiden bahsediliyor. 1 Aralık tarihinden itibaren ChatGPT aboneliklerine %20 KDV eklenileceği ifade ediliyor.

YENİ FİYATLAR BELİRTİLMEDİ

Gelen e-postada yeni fiyatların net tutarlarına dair bilgi verilmezken, yapay zeka kullanımı için vergi alınması sosyal medya kullanıcıları arasında olumsuz tepkilere yol açıyor. Bu durumdan geri adım atılması ise pek olası görünmüyor.

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