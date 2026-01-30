Chiellini’den Galatasaray Açıklamaları: İstanbul Anısı Özel

Giorgio Chiellini’den Galatasaray Açıklamaları

Juventus yönetiminde görev yapan efsanevi savunmacı Giorgio Chiellini, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile yapılacak karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı. Chiellini, İstanbul deplasmanının kendisi için özel değer taşıdığını belirterek, “Hem Osimhen’i hem de 2013’ü düşündüm: İstanbul’daki son hatıramızı silmek için iyi bir fırsat. Gala, harika oyunculara sahip güçlü bir takım. İstanbul’daki ilk maçta oyunu iyi oynamamız gerekiyor. Transfer piyasası mı? Yeni bir şey yok…” dedi.

Galatasaray’ın Gücüne Dikkat

Chiellini, Galatasaray’ın kadro kalitesine özel bir vurgu yaparak, rövanş avantajına da dikkat çekti. İtalyan futbol adamı, “Galatasaray, büyük oyunculara sahip güçlü bir takım. Rövanşı evimizde oynayacağız. Onların stadyumuna gidip maçı doğru oynamalı, zayıf yönlerinden faydalanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Geçmişten Gelen Anılar

2013 yılında İstanbul’da yaşanan unutulmaz yenilgiye atıfta bulunan Chiellini, bu kez şartların farklı olduğunu vurguladı. “Galatasaray maçında bu sefer iki devre var, sorun olmamalı. Sahanın bir yarısı farklı şekilde hazırlanmıştı; sonra sahada biz kaybettik, belirleyici hatayı ben yapmıştım. Şimdi farklı bir maç, farklı bir dünya; iki farklı takımız.” diyerek geçmişle bugünü ayırdı. Chiellini, o maçı unutmadan, Galatasaray’a olan saygısını yineleyerek, “2013 yılındaki Galatasaray’a karşı olan o yenilgiyi hala üzerimde hissediyorum. Galatasaray’a büyük saygımız var.” şeklinde konuştu.