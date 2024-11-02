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Chimera’nın Alevleri Yüzyıllardır Sönmüyor

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ANTALYA’DA YÜZYILLARDIR SÖNMEYEN ALEV

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Yanartaş, Yunan mitolojisindeki ateş saçan yaratık ‘Chimera’ ismiyle anılıyor ve bu özelliğiyle dikkat çekiyor. Yüzyıllardır sönmeyen ateşi, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİ

Yanartaş’ın sürekli yanma özelliği, yerli ve yabancı turistler için büyük bir cazibe merkezi oluşturuyor. Ziyaretçiler, bu doğal ateşin nedenini görmek ve deneyimlemek için bölgeye akın ediyor. Bu özellik, ilin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini bir araya getiriyor.

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