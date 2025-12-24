Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Uçağı Kazası Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

UÇAĞIN DÜŞMESİ VE TAZİYELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında Ankara’da düşen Libya heyetini taşıyan uçağı gündeme getirdi. Erdoğan, “Dün Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad’ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbim’den rahmet niyaz ediyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetleri’ne, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır, gereken yapılacak” dedi.

KAZANIN DETAYLARI

Dün gerçekleşen olayda, Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetin dönüşünde kullandığı jetin, Haymana ilçesinde dağlık bir alana düştüğü belirtildi. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın da aralarında bulunduğu 5’i asker 8 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Çalışmalar sonucunda uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü yakınlarında ulaşıldığı ifade edildi.

KARA KUTU BULUNDU

Uçağa ait ses kayıt cihazı ve kara kutunun bulunduğu da açıklandı. Enkazın 3 kilometrelik bir alana yayıldığı olayda incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Erdoğan, konuşmasında “Eski Türkiye’yi hatırlatmak, hizmetlerimizi halka anlatmak bizim vazifemizdir. Bizim derdimiz sadece kendi seçmenimize ulaşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye’nin tamamına seslenmektir. Biz tüm Türkiye’nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız” dedi.

MİLLET İLE İLETİŞİM

Ayrıca Erdoğan, “Milletle arasına mesafe koyan, bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Şehrine, ilçesine hizmet ederken yok sayan bize saygısızlık etmiş demektir. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SÖZÜNÜ TUTMAMASI

Cumhurbaşkanı, Gazze ile ilgili olarak da, “11 Ekim’den beri Gazze’de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail’in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. Mutabakata göre; günlük 600 TIR’ın Gazze’ye giriş yapması gerekiyordu ancak İsrail böyle insani bir meselede bile sözünü tutmuyor, insani yardım girişlerine uyduruk bahanelerle sürekli zorluk ve engel çıkarıyor. Son 2 yılda, Gazze’ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız, unutmayacağız. Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

TAHRİKLERE CEVAP

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, “İster Doğu Akdeniz’de ister Ege’de isterse başka bir yerde olsun biz ne hak yeriz ne de hakkımızı dediririz. Kıbrıs Türkü’nün haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez. Oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz” diyerek duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.