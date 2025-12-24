Sadettin Saran Uyuşturucu Testi İçin Tekrar Denekte Bulundu

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran’dan ardı ardına yeni açıklamalar geldi. Saran, ilk olarak test sonucunun yanlış olabileceğini dile getirirken, kısa süre sonra yeni bir test yaptırdı. Açıklamasında “Test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatımda hiç kullanmadım” diyen Saran, aynı zamanda “Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim.” ifadelerine yer verdi.

AÇIKLAMALARDA BELİRTİLENLER

Saran, yaptığı açıklamada, “Bu sabah kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.” dedi. Saran, bu iddiaların şahsını hedef alan bir karalama kampanyası niteliği taşıdığını belirtti ve “Aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir.” ifadelerini kullandı.

TESTİN YENİDEN YAPILMASI TALEP EDİLECEK

Saran, yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek, “Bu süreçte, yeniden her türlü numuneyi derhal ve hiçbir tereddüt göstermeksizin vermeye hazır olduğumu da açıkça ifade etmek isterim. Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testlerin en hızlı şekilde yaptırılacağını ve sonuçların kamuoyuna sunulacağını da dile getirdi.

GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Saran, “Bir kez daha ve özellikle vurgulamak isterim ki; gerçeğin bilimsel yöntemlerle, evrensel standartlara uygun biçimde ortaya konulmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır.” diyerek inancını ifade etti. Ayrıca, gizlilik kararı bulunan bir dosyaya ait bilgilerin test sonucunun açıklandığı sabah saatlerinden itibaren bazı platformlarda yayınlanmış olmasının, ciddi bir durum olduğunu da belirtti. Saran, “Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağına; sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, adil ve şeffaf biçimde sonuçlanacağına olan inancım tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerini kullandı.

YENİ TEST İÇİN ADIM ATILDI

Saran’ın durumu hakkında ilerleyen dakikalarda yeni bir gelişme yaşandı.