CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol Gözaltına Alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir’de gerçekleştirilen kooperatif soruşturması nedeniyle Ankara’da gözaltına alındı.

KOOPERATİF SORUŞTURMASI

Soruşturmayla ilgili olarak sabah saatlerinde yapılan operasyonda, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi üyesi bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirilmiştir. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında, Ayşe Cansu Ayhan, Pakize Kavak ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu aktarılmaktadır.

Soruşturmanın halen devam ettiği ve gözaltı sayısının artma olasılığının bulunduğu dile getiriliyor.