CHP Arnavutköy’de İstifa Krizi Derinleşiyor

CHP’DE İSTİFA BASKISI DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Belediyesi’nde CHP’li meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katıldıklarını açıkladı. İkilinin düzenlediği basın toplantısına partililerin de katılım gösterdiği belirtildi.

CHP’DEN İSTİFA VE YENİ DÖNEM

Meclis üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, “Bugün burada, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda aldığımız önemli bir kararı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DEĞERLERİMİZDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Ayrıca, “Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy’e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz.” denildi. Duman ve Nak, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ile birlikte çalışmaya devam etme kararını da aldıklarını vurguladı.

AK PARTİ’YE KATILIM ARTTI

Diğer yandan, açıklamanın ardından partililer, meclis üyelerini tebrik edip hatıra fotoğrafları çektirmek için bir araya geldi. Yapılan bu değişiklikle birlikte Arnavutköy Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi sayısının 22’ye, CHP’li meclis üyesi sayısının ise 11’e düştüğü bildirildi. Ayrıca, CHP’den istifa eden yaklaşık 100 partilinin olduğu öğrenildi.