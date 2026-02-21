Konyaspor, Lider Galatasaray’ı Devirerek Tarih Yazdı

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAZANAN GALATASARAY, KONYASPOR’A KAYBETTİ

Okan Buruk’un çalıştırdığı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ettikten sonra Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Stadı’nda gerçekleşen müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, karşılaşmanın başlangıcında tribünden gelen lazer ışıkları nedeniyle görsel sıkıntı yaşadığını belirtti. Yapılan uyarılar sonrasında maç devam etti.

ZİRVEDE HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında ofsayt nedeniyle VAR’dan dönen bir golle birlikte maçı ev sahibi Konyaspor’a 2-0 kaybetti. Yeşil Beyazlılar, yeni teknik direktörleri İlhan Palut yönetiminde 12 maç aradan sonra galibiyete ise bu müsabaka ile ulaştı ve puanını 23’e yükseltti. Maç sonrası lider Galatasaray 55 puanda kalırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 52 puanı ve üçüncü sıradaki Trabzonspor’un ise bir maç eksiği ile 45 puanı bulunuyor.

OSİMHEN KADRODA YER ALMADI

Galatasaray’da sağ dizinde rahatsızlık yaşayan Victor Osimhen, Konyaspor maçında kadroda yer alma şansı bulamadı. Ek olarak, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da maç kadrosunda bulunmadı.

DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇA ÇIKILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı kadrosuna oranla Konyaspor karşısında 6 oyuncu değiştirdi. Buruk, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen’in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi’yi sahaya sürdü.

KONYASPOR 2 – GALATASARAY 0

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı

29′ Icardi’nin şutu yan ağlarda kalıyor

41′ Konyaspor’da Arif Boşluk’a sarı kart çıktı

45′ İlk devre sona erdi

İKİNCİ DEVRE

46′ Galatasaray’da Icardi, Yunus ve Abdülkerim’in yerine Torreira, Lang ve Barış oyunda.

49′ Sane’nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

55′ Eren Elmalı sarı kart gördü.

75′ Adil Demirbağ’ın golüyle Konyaspor 1-0 öne geçti.

79′ Lemina’ya sarı kart çıktı.

81′ Kramer’in golüyle fark 2-0’a çıktı.

90′ Maç sona erdi.