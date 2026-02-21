Konyaspor, Lider Galatasaray’ı Devirerek Tarih Yazdı

konyaspor-lider-galatasaray-i-devirerek-tarih-yazdi

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE KAZANAN GALATASARAY, KONYASPOR’A KAYBETTİ

Okan Buruk’un çalıştırdığı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ettikten sonra Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Stadı’nda gerçekleşen müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan, karşılaşmanın başlangıcında tribünden gelen lazer ışıkları nedeniyle görsel sıkıntı yaşadığını belirtti. Yapılan uyarılar sonrasında maç devam etti.

ZİRVEDE HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasında ofsayt nedeniyle VAR’dan dönen bir golle birlikte maçı ev sahibi Konyaspor’a 2-0 kaybetti. Yeşil Beyazlılar, yeni teknik direktörleri İlhan Palut yönetiminde 12 maç aradan sonra galibiyete ise bu müsabaka ile ulaştı ve puanını 23’e yükseltti. Maç sonrası lider Galatasaray 55 puanda kalırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 52 puanı ve üçüncü sıradaki Trabzonspor’un ise bir maç eksiği ile 45 puanı bulunuyor.

OSİMHEN KADRODA YER ALMADI

Galatasaray’da sağ dizinde rahatsızlık yaşayan Victor Osimhen, Konyaspor maçında kadroda yer alma şansı bulamadı. Ek olarak, Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay da maç kadrosunda bulunmadı.

DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇA ÇIKILDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçı kadrosuna oranla Konyaspor karşısında 6 oyuncu değiştirdi. Buruk, Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen’in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi’yi sahaya sürdü.

KONYASPOR 2 – GALATASARAY 0

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı
29′ Icardi’nin şutu yan ağlarda kalıyor
41′ Konyaspor’da Arif Boşluk’a sarı kart çıktı
45′ İlk devre sona erdi

İKİNCİ DEVRE

46′ Galatasaray’da Icardi, Yunus ve Abdülkerim’in yerine Torreira, Lang ve Barış oyunda.
49′ Sane’nin golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrası gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
55′ Eren Elmalı sarı kart gördü.
75′ Adil Demirbağ’ın golüyle Konyaspor 1-0 öne geçti.
79′ Lemina’ya sarı kart çıktı.
81′ Kramer’in golüyle fark 2-0’a çıktı.
90′ Maç sona erdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TÜMOSAN Konyaspor Galatasaray’ı Mağlup Etti Okan Buruk İsyan Etti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası iptal edilen golleri nedeniyle rahatsızlık duyduğunu belirtti ve TFF'nin duruma müdahale edeceğini umduğunu ifade etti.
Gündem

Konya’da VAR Kararı Tartışmalara Neden Oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında Leroy Sane ile öne geçti ancak gol, VAR kontrolüyle ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Gündem

Osimhen’in Durumu Ve Galatasaray’ın Hedefleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçı öncesinde kadroda yer almayan Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Gündem

Alex De Souza’nın Teknik Direktörlük Görevi Belli Oldu

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex De Souza, Brezilya Serie B'de Athletic Club'ın teknik direktörü olarak göreve başladı. Bu, onun kariyerindeki beşinci teknik direktörlük pozisyonu.
Gündem

Londra’nın Yer Altındaki Altın Kasa Kompleksi İzleniyor

İngiltere Merkez Bankası, 5 bin tondan fazla altını yeraltındaki kasalarında barındırıyor. Bu alan, Avrupa'nın en büyük altın depolama tesisi olarak 60'tan fazla ülkenin rezervlerine hizmet veriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.