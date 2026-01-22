CHP’de Görev Değişikliği: Yalçın Tanrıverdi Görevden Alındı

chp-de-gorev-degisikligi-yalcin-tanriverdi-gorevden-alindi

CHP’nin Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetiminin, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikayetler ile yetersiz performans nedeniyle MYK toplantısında oy birliğiyle görevden alındığı ifade edildi.

GÖREVİMİZ HAKKINDA GEREKÇE YOK

Türkiye gazetesine açıklama yapan Tanrıverdi, görevden alınma sebeplerine dair kendilerine hiçbir gerekçe sunulmadığını belirtti. Ayrıca, yazılı bir savunma talep edilmediğini dile getiren Tanrıverdi, “Şikayet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor.” şeklinde konuştu. Görevden alınan il yönetiminin de bu karar ile ilgili bir yazılı açıklama yapması bekleniyor.

YENİ İL BAŞKANI BELİRLENECEK

MYK toplantısından çıkan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu’nu, Erzincan’a giderek kararı iletmek ve il teşkilatıyla irtibat kurmak üzere görevlendirdi. PM heyetinin hazırlayacağı rapor neticesinde yeni il başkanının belirlenmesi planlanıyor.

ADAYLAR BELİRLENDİ

Yeni il başkanlığı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar’ın yanı sıra eski İl Başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan’ın isimleri öne çıkıyor.

