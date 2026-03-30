CHP’de Özkan Yalım’ın Üyeliği Askıya Alındı

CHP, RÜŞVET SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KARAR VERDİ

CHP, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kararını oluşturdu. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gelişmelere ilişkin bir açıklama yapıldı.

PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI VE DİSİPLİNE YOLSUZLUK

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özkan Yalım’ın parti üyeliğinin askıya alındığını ve disiplin kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade etti. Emre, “MYK olarak Özkan Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım’ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır. Önümüzdeki günlerde bunun gereği yerine getirilecektir.” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Özkan Yalım hakkında “kişi ve firmalardan rüşvet aldığı” iddialarıyla operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda, Yalım lüks bir otelde 21 yaşındaki sevgilisiyle birlikte yakalanırken, genç kadının otelde kaydı olmadığı ve belediyede aktif SGK kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı. Yalım’ın da aralarında bulunduğu toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

