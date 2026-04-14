CHP’den Saadet Partisi’ne Ara Seçim Ziyareti

chp-den-saadet-partisi-ne-ara-secim-ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “ara seçim” talebi doğrultusunda başlattığı siyasi parti ziyaretleri serisine devam ediyor. Özel’in son durağı Saadet Partisi oldu ve burada Genel Başkan Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.

ÖZEL, ARA SEÇİM VURGUSUNU YAPTI

Ara seçim talebi üzerine değerlendirmelerde bulunan Özel, “Anayasa’nın amir hükmü gereğince bir ara seçim yapılmasının zorunluluğu konusunda hemfikiriz” şeklinde konuştu. Erken seçim gerektiğini vurgulayan Özel, “Asıl üzerinde hemfikir olduğumuz konu, ara seçim gündeminin bir anayasal zorunluluk olduğu; ancak Türkiye’nin bir an önce erken seçime gitmesi gerekiyor. Zira mevcut yönetim Türkiye’yi her geçen gün daha da yoksul hale getiriyor ve gençleri umutsuz bırakıyor” ifadelerini kullandı.

ÖZEL, EKONOMİK TEDBİRLERİ GÜNDEME GETİRDİ

Özel, siyasi parti ziyaretleri kapsamında Türkiye ekonomisine yönelik acil alınması gereken tedbirlerle ilgili çalışmalara da dikkat çekti. “Bir haftadır siyasi partileri ziyaret ediyor, önemli hususları görüşüyoruz” diyen Özel, bu kapsamda Ekonomi Eşgüdüm Konseyi’nin hazırladığı rapordaki önerileri Arıkan’a sunduklarını bildirdi.

ÖZEL: SİYASİ ETİK YASASI HEDEFİ

Siyasi Ahlak Yasası’nın çıkarılması için ortak çalışma konusunda kararlılıklarını bildiren Özel, “Bu konuyu olgunlaştıralarak önümüzdeki günlerde birlikte Meclis zeminine taşırız” açıklamasında bulundu.

ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE HESAPLAŞMA UYARISI

Özel, 2023 seçimlerinde AK Parti’nin ara seçim gerektiren bölgelerdeki tutumunu eleştirerek, “Sandıktan kaçmak, milletten kaçmaktır. Demokrasilerde bu durumun bedeli ağır olur” şeklinde uyarıda bulundu.

ÖZEL’DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Özel, basın mensuplarının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma izniyle ilgili sorularına, “Bu konu ile ilgili hassasiyetleri takdir ediyorum; detayları öğrendikten sonra bir değerlendirme yapacağım” diyerek cevap verdi.

OLAĞANÜSTÜ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI

Özel, Meclis dışındaki siyasi parti görüşmelerine de dikkat çekerek, “Önümüzdeki haftalarda farklı partilerle görüşmeler gerçekleştireceğiz” bilgisi verdi. Sözlerinin devame eden Özel, “Bu akşam grup toplantımızın ardından Olağanüstü İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştireceğiz” diye ekledi.

Gündem

Bitcoin İçin 75 Bin Dolar Kritik Eşiği Belirlendi

Bitcoin fiyatları kritik seviyelerde dalgalanmaya devam ediyor, yatırımcılar ise olası yukarı kırılmalar ve aşağı yönlü riskler üzerinde dikkatle duruyor. Piyasalardaki belirsizlik sürüyor.
Gündem

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Radikal Disiplin Kararları

Galatasaray, Süper Lig'deki kötü performansına karşı olağanüstü hal ilan etti. Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşme sonrası kontrolü sağlama çabasında.
Gündem

Ukrayna Liginde Arda Turan’ın Takımında Hava Alarmı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, LNZ Cherkasy ile karşılaştığı maç sırasında hava saldırısı uyarısı aldı. Maçın durumu merak konusu oldu.
Gündem

ABD ve İran Heyetleri İslamabad’da Yeniden Masaya Oturuyor

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, Washington Hürmüz Boğazı'nda önlemler almaya başladı. Tarafların bu hafta yeniden müzakerelere başlaması bekleniyor.
Gündem

Selçuk İnan Galatasaray Taraftarına Yanıt Verdi

Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan, Galatasaray karşılaşmasının ardından taraftarlarla yaşanan gerginlik hakkında görüş bildirdi.