CHP Genel Başkanı Özel Ara Seçimle İlgili Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD TEMSİLCİSİNE TEPKİ

Özel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda “Ortadoğu’da işe yarayan tek modelin monarşi olduğu” yönündeki sözlerini eleştirdi. Özel, “ABD’nin büyükelçisi Tom Barrack, duvarında ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu Meclis’in çatısı altındayız. Bu ülkeye saygılıyız diyenler oturup özensiz cümleler kuruyorlar. Trump’ın yeni düzenini Türkiye’de ilan etmeye kalkıyorlar” dedi. Barrack’ın daha önce Türkiye için yaptığı ifadelerin de hatırlatıldığı konuşmada, “O sırada Trump’ta Junior Trump ile görüşüyordu. Bunu deşifre ettik, önce sustular, tam inkar edeceklerdi ki Trump doğruladı,” diye ekledi.

DEMOCRACY KAVGASI

Özel, Elon Musk ve Donald Trump’ın Almanya’da AFD’yi desteklediğini vurgulayarak, “Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutuyorlar. Nerede onlara yarayacak model varsa öğrenip, demokrasileri gerileterek yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar,” ifadelerini kullandı. Bunun bir gidişin habercisi olduğunu belirten Özel, geçmiş seçimlerde elde ettikleri başarıları hatırlatarak, “Herkes emin olsun ki yapılacak ilk seçim aynı Macaristan’da, Brezilya’da olduğu gibi demokratlar ve otokratlar arasında olacaktır. Otokratları yeneceğiz, Türkiye’ye demokrasiyi geri getireceğiz,” şeklinde konuştu.

ATAŞEHİR BELEDİYESİNE OPERASYON VE TEPKİ

Özel, Ataşehir Belediyesi’nde yapılan operasyona yönelik ise, “Onursal’ın hak yemediğini bilmeyen yoktur” diyerek, durumu eleştirdi. Özel, “Dün sorgulandı, ancak bir iddia yok. Tek suç bulamadıkları için belediye çalışanlarını suç örgütü yapmışlar. Bunun üzerinden Onursal’ı almaya çalışıyorlar,” dedi. Onursal’ın evine yapılan baskının geç saatte gerçekleştiğine dikkat çeken Özel, “Şafak operasyonları bitecek’ diyenlerin ne yaptığını gördük,” ifadelerini kullandı.

SEÇİM AÇIKLAMALARI

MHP lideri Bahçeli’nin ara ve erken seçime kapıyı kapatmasını eleştiren Özel, “Kayıp seçim olacağını biliyor” sözleriyle bunu değerlendirdi. Özel, iktidara seslenerek ara seçimi garanti etmeleri durumunda 55 milletvekili istifa ettireceğini belirtti. “Anayasa’da açık hüküm var. 30 ay geçtikten sonra ara seçim yapılır,” diyen Özel, Meclis başkanını ziyaret edeceklerini de duyurdu. Bahçeli’nin erken seçimle ilgili sözlerine atıfta bulunarak, “Karşı olurlar, biz istemeye devam ederiz. Sandığa kavuşulduğunda sözü millet söyler,” dedi.

Özel, “Ara seçime karşı olmak Anayasa’ya karşı olmak demektir,” ifadelerini kullanarak, “Buradan büyük bir özgüvenle söylüyoruz. Ara seçime de varız, genişletilmiş ara seçime de varız. Erken seçime dünden hazırız!” şeklinde konuştu.