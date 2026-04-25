CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara’da Belediye Başkanlarıyla Toplandı

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI EYLEM PLANI İÇİN TOPLANDI

Belediyelere yönelik operasyonlara karşı nasıl bir yol haritası izleneceğinin belirlenmesi amacıyla CHP’li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetiminde Ankara’da bir araya geldi. Yapılan toplantıda, siyasi ve hukuki adımların değerlendirileceği beş ayrı oturum gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların siyasi bir boyutu olduğuna dikkat çekerken, yeni bir hukukçu heyetiyle birlikte farklı bir çalışma yürütmeye başladıklarını duyurdu. Bu yeni adım, partinin hukuki mücadelesini daha güçlü bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

YENİ BİR HUKUKİ MÜCADELE BAŞLIYOR

Özel, “Yarın bu akşam, yarın, yarın akşam pazartesi günkü parti meclisine yerel yönetimlerden sizin her birinizin önerileri, talepleri, parlak fikirleri, gördüğü varsa aksaklıklar, düzeltilmesi gereken hususlar hepsi alınıp parti meclisinde MYK’da çalışılacak” ifadelerine yer vererek, daha keskin bir hukuki mücadelenin verileceğinin altını çizdi. Ayrıca, yeni bir hukukçu heyetiyle “yepyeni bir iş” gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Bunu hukuk tanımayanlara, kanun tanımayanlara, vicdanı olmayanlara müjdelerim” şeklinde konuştu.

“EN GEÇ 2028 HAZİRANI’NDA SANDIK AÇILACAK”

Kurulacak heyetin iftira ve haksızlık iddialarına dair başvuruları kayıt altına alacağı bilgisini veren Özel, hukuki süreci şu şekilde aktardı: “Hukukçular yazıp yazıp sandığa atacaklar. Kovuşturmaya gerek yoktur. Şimdi bir kuvvetli hukukçu heyeti yazacak, sandığa atacak, yazacak, sandığa atacak. Sandık en geç 2028’in Haziran’ında açılacak.” şeklinde belirtti.

SEÇİM SONRASI DOSYALAR GÜNDEMDE OLACAK

Özel, sürecin ardından seçim sonrasında çeşitli dosyaların yeniden gündeme getirileceğini de ifade etti. “Ne zaman seçim sandığı açılacak, trollerin, haksız tutuklama isteyen savcıların…” diyerek sözlerine devam eden Özel, başta kendisi olmak üzere tüm belediye başkanlarına iftira atanlara yönelik, “Önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak” mesajını verdi.

MANSUR YAVAŞ’TAN GÖKÇEK İTHAMI: “ZAMAN AŞIMINA UĞRASIN DİYE BEKLİYORLAR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yargı süreci üzerinde durarak, “Siz bu ülkede Melih Gökçek ve ailesini yargılamadan asla hukuktan bahsedemezsiniz” şeklinde belirtti. Yavaş, Danıştay’ın Gökçek’in yargılanmasına dair oy birliği ile karar verdiğini hatırlatarak, bazı dosyaların zaman aşımına uğraması için beklenildiğini ifade etti.

Yavaş, bugünkü siyasi olgunluğun geçmişteki benzeri durumlarla kıyaslandığında olmadığına dikkat çekerek, “Yerel demokrasiye kast ediliyor. Yerel demokrasi olmadan demokrasi olmaz” ifadelerinde bulundu.