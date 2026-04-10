CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ara Seçim Üzerine Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Özel, Uysal’a yaptığı ev sahipliği için teşekkür etti ve görüşmede İran’a yönelik saldırılarla siyasi ahlak yasası ve ara seçim konularının ele alındığını dile getirdi.

ARA SEÇİM MECLİS’İN GÖREVİ

Ara seçimin Türkiye’nin gündeminde uzun bir süredir yer aldığını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı: “AK Parti, erken davranarak sözü tüketti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ara seçim gündemimizde yok’ açıklaması ile Meclis’in sorumluluğunda olan bir konuya yürütme olarak direktif verme hatası yaptı. Ara seçim, Meclis’in görevi ve anayasal bir zorunluluktur. Bu konuda Meclis Başkanı’na ve parlamentoda bulunan tüm siyasi partilere önemli görevler düşmektedir. Bu mesele artık toplumsal bir mutabakata dönüşmüştür.”

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın ara seçimle ilgili açıklamalarına yanıt verirken, Aralık 2002’de Anayasa’ya dahil edilen düzenlemeyi hatırlattı. Bu düzenlemenin Siirt’te ara seçim yapılmasının sebebi olduğunu belirten Özel, “O ara seçimde Erdoğan Siirt’ten milletvekili olmuştur. Bu düzenleme olmadan bölge boşalsa bile ara seçim gerçekleştiremiyorduk. Erdoğan, mevcut durumunu ara seçime borçludur. Bugün ara seçimin anayasal zorunluluğunu inkâr etmek, kendini inkâr etmektir” dedi.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK OPERASYON

Mersin’deki Yenişehir Belediyesine yönelik yürütülen operasyona ilişkin bir soru üzerine Özel, Yenişehir Belediye Başkanı ile yaptıkları görüşmeyi aktardı. Özel, “Yenişehir Belediyesi’nde bazı ihbarlar ve duyumlar üzerine aramalar yapıldığını, ancak belediye başkanının veya siyasetçilerin gözaltına alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Durumu dikkatle takip ediyoruz” şeklinde değerlendirdi.

DEMOKRATİK DENGE İHTİYACI

Gültekin Uysal ise ara seçimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik dengeleri oluşturacak olan yine millettir. İster ara seçim ister erken genel seçim olsun, Türkiye’nin önemli sorunları varken, bu seçimlerin demokrasimize nefes aldıracağına inanıyoruz” diyerek ara seçim önerisinin desteklenmesi gerektiğini belirtti.