CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmanın sebebi, Özel’in dün akşam Sözcü TV’de gerçekleştirdiği Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yapmış olduğu açıklamalar olarak belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak Özel hakkında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

SÖZLER KAMU DÜZENİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Başsavcılığın yaptığı açıklamalarda, Özel’in sözlerinin kamu düzeni ve barışı tehdit ettiğine yer verildi. Yapılan açıklamada, “Sözlerin halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜRLEK’TEN ÖZEL’E HAZIR TEKLİF

Adalet Bakanı Gürlek, Özel’in kendisine yönelik iddiaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel’in iddialarını mesnetsiz olarak nitelendiren Gürlek, bu durumu, “Siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir ‘iftira siyaseti’nin tezahürüdür.” şeklinde yorumladı.

“Bakan Gürlek, devam eden yargı süreçlerini ‘darbe’ olarak tanımlayan Özel’in, aslında suçluların yanındaymış gibi göründüğünü belirtti. Gürlek, “15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi ‘butlan’ davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.” dedi.

Gürlek, konuşmasının ilerleyen kısımlarında şunları ekledi: “Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanına yakışmaz. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize açık bir saldırıdır.”

Gürlek ayrıca, “Hâkim ve savcılarımızı ‘korkacaklar’ diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz ve tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler, Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.” ifadelerine de yer verdi.

Son olarak, Gürlek, “Daha önce aynı kişinin attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.