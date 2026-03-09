CHP Genel Başkanı Özgür Özel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

YOLSUZLUK DOSYASINDA İLK DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanığın yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamındaki davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Toplamda 106 sanığın tutuklu olduğu duruşmaya katılan isimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, duruşmanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKİME SERT ELEŞTİRİ

Yapılan değerlendirmelerinde duruşmayı yöneten hakimi sert bir dille eleştiren Özel, “Burada normalde kimi beklersiniz? Tecrübeli, kıdemli hâkimleri; ağır ceza hâkimlerini. Ama öyle olmuyor. Ayarlanan kişi AK Parti Gençlik Kolları’ndan olacak; özel mülakatta ‘Reis deyince aklına ne geliyor?’ sorusuna ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diyecek; cep telefonunda Dombra çalan bir hâkim olacak… İşte böyle birini getirip buraya oturtmuşlar!” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamaları nedeniyle rüşvet dosyasında yer alan Özgür Özel’e yönelik, mahkeme heyetine hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2025/318 E. sayılı dosyanın ilk duruşmasının ardından, Özel’in sözleri nedeniyle TCK’nın 125/1,2,3-a,4,5 maddeleri uyarınca soruşturma sürecinin başlatıldığı belirtildi.