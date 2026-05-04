CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saha Çalışmalarını Başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde (CAO) gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, partisinin bugün, 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak saha çalışması başlattığını ve bu çalışmanın takvimini değerlendirdiklerini açıkladı.

İMAMOĞLU DAVASI VE CHP’NİN YANIT STRATEJİSİ

Özel, “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davası ile ilgili olarak, “Bu süreç sonucunda bundan sonraki aşama ne olacak ve siz buna nasıl direneceksiniz?” sorularıyla karşılaştıklarını belirtti. Sorulara yanıtlarının “En iyi savunma hücumdur” olduğunu belirten Özel, CHP’nin bundan itibaren, yapılan kötülüklere karşı mücadele edeceğini, iktidarı değiştirmek ve adaleti sağlamak amacıyla sahaya ineceğini ifade etti. Ayrıca, partisinin ülkeyi nasıl yöneteceğine dair çözümleri paylaşacağını vurguladı.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA YENİ DÖNEM

Özel, seçim çalışmalarının yeni bir evreye girdiğini ve bu süreçte çalışmaları bir sonraki genel seçimi kazanana kadar sürdüreceklerini aktardı. “Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, CAO yürütme kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz, illerde ve ilçelerde il ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız hep birlikte sahada olacaklar.” diyerek ekiplerinin sahada aktif olacağını vurguladı. Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlisinin, vatandaşlarla bire bir iletişim kurmaya başlayacağını belirten Özel, bu sayıyı 186 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ENFLASYON RAKAMLARINA ELEŞTİRİ

Bugün açıklanan enflasyon rakamlarına değinen Özel, hükümeti ve TÜİK’i yıllık enflasyon hedefi üzerinden eleştirdi. Özel, memurlara, emeklilere ve çalışanlara verilen zamların hükümetin enflasyon hedefleri üzerinden yapıldığını ifade ederek, “Mutlaka bütün maaşlarda bir ara zamma, devletin vatandaşa yapacağı bütün ödemelerde bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.” dedi. Aylık yüzde 4.18’lik oranının, birçok ülkenin yıllık enflasyonundan yüksek olduğunu belirten Özel, vatandaşların kötü bir yönetimle karşı karşıya kaldığını söyledi.

GELECEK VAADİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin umudunun, tüm demokratların özgür, bağımsız, adil ve refah içinde bir ülke kurma mücadelesini birlikte vermesinden geçtiğini vurguladı. Mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirten Özel, “Müjdemiz, seçim kazanma müjdesi değildir. Sandığa vardığımızda seçimi kazanacağımızdan zaten eminiz.” dedi. Özel, güçlü kurumlar ve adil vergi toplama ile güçlü bir devlet insanlarının huzur içinde yaşamalarını sağlayacak bir Türkiye müjdesi verdiklerini belirtti.