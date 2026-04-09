CHP Genel Başkanı Özgür Özelden Erken Seçim Çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren buluşmanın ardından yapılan ortak basın toplantısında Özel, Dervişoğlu’na ev sahipliği için teşekkürlerini sundu.

İKİ PARTİNDEN EKONOMİK RAPOR

Özel, Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen İran’a yönelik saldırıların ardından acil olarak alınması gereken önlemlerin yer aldığı bir rapor hazırladıklarını ve bu raporu Dervişoğlu ile paylaştıklarını ifade etti.

SANDIĞA HAZIRIZ

Türkiye’nin bir sandığa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, “Milletin sözünü duymazdan gelene milletin sesini duyurmaya ihtiyacımız var. Eğer benim üstüme düşüyorsa, bütün belediye meclis üyelerini istifa ettirelim. AK Parti ile bir kez daha milletin karşısına çıkalım. Diyorlarsa ‘erken genel seçim’, biz de buna hazırız” açıklamasında bulundu. Erken seçim konusundaki kararlılığını ortaya koyan Özel, “Hodri meydan” dedi.

GEÇMİŞTEKİ TALEPLERİ ANIMSATTI

Özel, AK Parti’nin 2002 yılında ara seçime yönelik taleplerini hatırlatarak, dönemin AK Parti Milletvekili Vecdi Gönül’ün ara seçimle ilgili TBMM’ye sunduğu kanun teklifini gösterdi.

GÖRÜŞME SONRASINDAKİ DEĞERLENDİRME

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Özel’in ziyareti için teşekkür ederek, Türkiye’nin karşılaştığı meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Dervişoğlu, “Hem siyasi etik yasası, hem İran’da yaşananlar, hem de ara seçim ve erken seçim ile ilgili görüşleri tezekkür ettik. İleriye dönük bir projeksiyon geliştirilmesi konusunda bazı konularda hemfikir olduk” şeklinde konuştu.

KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Daha sonra, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ara seçimle ilgili açıklamaları sorulduğunda Özel, “Anayasanın ve içtüzüğün amir hükümleri açık. Ara seçimin olması anayasal bir zorunluluk. Şartlar sağlandığında 30 ay şartı sağlandı” dedi. Bu noktada, “Tarafları bir araya getir” çağrısında bulundu.

GÖZALTINA ALMA MESELESİ

Özel, Bornova Belediyesi’ne ilişkin sürmekte olan soruşturmada CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin gözaltına alınmasına değindi. Erkol’un adı kooperatif davasında geçtiğini belirten Özel, “Belediye başkanımız da haberdar olduğunda iç denetim başlatmıştı” ifadelerini kullandı.

BURSA’DA ADAY ÇIKARILMAYACAK

Bursa’da aday çıkarmama kararına ilişkin soruya karşılık Özel, “Bursa’da suçluluk telaşı içinde olanlar var. Onları Bursa’ya şikayet ediyoruz. Aydın ve Bursa’yı, önümüzdeki seçim akşamı göreceğiz” dedi.

KURTULMUŞ İLE GÖRÜŞME PLANLAMASI

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşme takvimi ile ilgili sorular üzerine Özel, “Toplam 13 genel başkanla görüşmelerimiz planlandı. Pazar günü görüşmelerim olacak. Bu süreci çok geç bırakmayı düşünmüyoruz” dedi.

AÇIKLAMA ÜZERİNE YORUM

Dervişoğlu, “Ara seçim için oylama olursa oyunuz ne olur?” sorusunu yanıtlayarak, “Seçimin her türlüsü için ‘evet’ oyu kullanırız” dedi.