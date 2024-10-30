CHP Genel Başkanından Ahmet Özer’e Tepki CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına yanıt verdi

AHMET ÖZER’İN GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Özer’in evi ve belediye binasında arama gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, terör örgütü PKK/KCK ile ilgili olarak hakkında gözaltı kararı bulunan Özer’in iletişim dinlenmesi sonucunda elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle kurduğu yoğun ve sürekli bağ ile üzerine atılı suçu işlediği belirlendi. Başsavcılığın talebi doğrultusunda İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldığı ve Özer’in gözaltına alınmasının ardından evinde, iş yerinde ve aracında arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖZEL’DEN SAVUNMA AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Özel, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz” diye konuştu.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Özer’in gözaltına alınma sebebi, terör soruşturması kapsamında PKK ve KCK ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesi oldu. Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Özer için teknik ve fiziki takip yapıldığı, banka hesabı incelemelerinin ardından kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR

Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Başsavcılığı dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. ANKA’nın haberine göre, savcılık, Özer’in PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından “demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini” ve bu kapsamda hazırlanan belgelerin Kandil’e gönderildiğini ileri sürdü. Ayrıca Özer’in terör örgütüyle bağlantılı kişilerle birçok telefon görüşmesi yaptığı belirtiliyor.

AHMET ÖZER HAKKINDA BİLGİLER

Ahmet Özer, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti. CHP’nin önde gelen isimlerinden biri olarak öne çıkan Özer, görev süresince birçok projeye imza atmış ve İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt’un yönetimini üstlenmişti. 1960 yılında Van’da dünyaya gelen Özer, eğitim hayatını Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlayarak buradan birincilikle mezun oldu. Akademik kariyerine sosyoloji ve siyaset felsefesi alanında yaptığı iki yüksek lisans ile devam eden Özer, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim aldıktan sonra 1999’da doçent, 2023 yılında ise profesör unvanını kazandı. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapıyor.

ÖZER’İN ÇALIŞMALARI VE YAYINLARI

Ahmet Özer, Güneydoğu Anadolu ve sosyal yapısı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla tanınmaktadır. “GAP ve Sosyal Değişme”, “Modernleşme ve Güneydoğu”, “Kentleşme ve Yerel Yönetimler” gibi önemli eserleriyle toplumsal değişim, sosyolojik analizler ve yerel yönetimler konularında önemli katkılarda bulunmuş durumdadır. Bilimsel yayınlarının yanı sıra “Şehrivan” adlı bir romanı da bulunmaktadır.