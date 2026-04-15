CHP Heyeti Kahramanmaraş’taki Saldırı İncelemesi İçin Görevde

CHP’den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’taki okulda meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili olarak 4 kişilik bir heyet oluşturuldu.

Bu heyetin üyeleri arasında Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara yer alıyor. Heyet, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKULDA SİLAHLI SALDIRI

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, Kahramanmaraş’taki okulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişken, 20 kişi de yaralandı. Olayla ilgili detaylar ve gelişmeler yakından takip ediliyor.