CHP İçin Yerel Seçimlerin İptali Olasılığı Artıyor

Ankara bulvarlarında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için “mutlak butlan” olasılığı giderek artan bir şekilde dile getiriliyor. Eğer kurultay iptal edilirse, partinin yönetim yapısında ve yerel yönetimlerde kapsamlı değişiklikler yaşanabileceği kaydediliyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN GÖREVİNE DÖNÜŞÜ MÜMKÜN

Kurultayın iptali halinde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine yeniden dönme ihtimalinin olduğu belirtiliyor. Bu durumda, önceki Parti Meclisi’nin de yeniden işlevsel hale gelmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÜYELİKLERİ RİSK ALTINDA

Özellikle Ekrem İmamoğlu gibi bazı belediye başkanlarının üyeliklerinin, devam eden yargı süreçleri tamamlanana dek askıya alınabileceği olasılığı üzerinde duruluyor. Ancak mevcut Parti Meclisi’nin dengeleri göz önüne alındığında, bu seçeneğin zayıf bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

SEÇİM YENİLENİP YENİLENMEYECEĞİ TARTIŞILIYOR

Kurultay iptali, yalnızca parti yönetimini değil, yerel yönetimleri de etkileyecek gibi görünüyor. Bu durumda, kurultay sonrasında belediye başkanları ve meclis üyelerinin hukuki durumu sorgulanabilir. CHP’nin pek çok ildeki belediyelerinde seçimlerin yenilenmesi gerekliliği üzerinde düşünceler oluşuyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN SEÇİM İPTALİ TALEBİ

Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin kazandığı 402 yerel yönetimde bütün seçimlerin (belediye başkanı, il ve ilçe meclisi) iptali için Yüksek Seçim Kurulu’na başvurabileceği iddia ediliyor. Ancak böyle bir durumda, belediyelerin kararlarının hukuki durumu belirsiz kalabileceği için Kılıçdaroğlu’nun bu konuda temkinli yaklaştığı ve yerel örgütlerde güç kazanılmadan böyle bir adımın partiyi kaosa sürükleyebileceği kaydediliyor.

YENİ SİYASİ OLUŞUM İHTİMALİ KONUŞULUYOR

Kulislerde dile getirilen bir diğer ilgi çekici senaryo ise yeni bir siyasi oluşum ihtimali. Kurultayın iptali durumunda, Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin yeni bir parti çerçevesinde siyaset yapabileceği öne sürülüyor.

Bu oluşumun başına Dilek İmamoğlu’nun geçebileceği ve alternatif bir yönetim modeli oluşturulabileceği vurgulanıyor. Ayrıca, Özgür Özel ve ekibinin Kılıçdaroğlu ile uzlaşarak CHP’nin içinde kalmayı tercih edebileceği ifade ediliyor.