Ertuğrul Doğan Onuralp Çakıroğlu’na Destek Mesajı

SÜPER LİG’DE GÜNDEM Trabzonspor, Galatasaray’ı 2-1 Yendi

Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında Galatasaray’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Bu önemli karşılaşmanın ardından yaşanan bazı olaylar dikkat çekti.

MAÇ SONU GERİLİM

Mücadele sonrası, Galatasaray futbolcularıyla Trabzonspor’un genç oyuncusu Onuralp Çakıroğlu arasında bir gerginlik yaşandı. Olayın ardından Trabzonspor Kulübü, Abdülkerim Bardakçı’nın genç futbolcuya sözlü olarak sataşarak provoke etmeye çalıştığı yönünde bir açıklamada bulundu.

GALATASARAY’DAN SAVUNMA

Öte yandan, Galatasaray cephesi, Onuralp Çakıroğlu’nun kendilerine küfür ettiğini iddia etti. Maç sonrasında yaşanan bu tartışmalar, iki takım arasında tansiyonu artırmışa benziyor.

TRABZONSPOR BAŞKANINDAN DESTEK

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuralp Çakıroğlu’na destek verdiğinin sinyallerini vererek, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bu destek, genç futbolcu için moral kaynağı olabilmesi açısından değerlendiriliyor.