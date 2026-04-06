Tedesco: Beşiktaş Maçı Sonrası Açıklamalar Yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

DERBİ SONRASI AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbinin ardından açıklamalarda bulunarak, “Kendimi iyi ve rahatlamış hissediyorum. İçeride kendi içimde sevinmek istedim, sonra taraftara ve oyunculara saygıdan ötürü dışarı çıkıp sevindim” ifadelerini kullandı.

İZİN SÜRECİ AÇIKLANDI

Takıma sezonun yoğun geçen periyodunun ardından birkaç gün izin verdiklerini belirten Tedesco, “Oynamış olduğumuz Gaziantep maçından sonra takıma birkaç gün izin verdik. Sezonun oraya kadar olan periyodu zorlu geçmişti. Montella ile de konuşup oyuncuların 2 gün izin yapmalarını istemiştim, milli takıma dinlenmiş katılsınlar diye” dedi.

PERFORMANS HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Son dönemlerde yaşanan sorunlara odaklandıklarını ifade eden Tedesco, “Son maçlarda problem olan şeylerin üzerinde durduk. Ortaları engellemek, ceza sahası içinde hata yapmamak. Ortaları engellemek için canavar gibiydik, Nelson, Archie, Levent. Jayden da adam adama markajı iyi şekilde yaptı. Takımın performansından mutluyum” şeklinde konuştu.

ENERJİ SEVİYESİ YÜKSEK

İzin sonrası takıma Beşiktaş maçı için odaklandıklarını belirten Tedesco, “2.5-3 günlük bir ara verdik, biraz nefes alsın oyuncular diye. Sonra odağımız Beşiktaş oldu. Odaklanmış bir şekilde hazırlandık. Takımın enerjisi çok yüksekti. Bugün de iyi bir maç çıkardık” ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARLA İLGİLİ GÜNCELLEME

Maç sırasında Asensio’nun sakatlığıyla ilgili bilgi veren teknik direktör, “Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz” dedi. Ayrıca İsmail’in de idmanda aldığı darbe nedeniyle maçta oynayamadığını, ama kendisinin kulübede yer almak istediğini belirtti. “İsmail’in ve takımımızın sahip olduğu ruh budur” diye ekledi.