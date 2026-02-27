CHP İstanbul İl Başkanlığı Davasında Son Gelişme

CHP’NİN İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASINDA YENİ GELİŞME

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise 15 Mayıs’a ertelendi.

YARGI SÜRECİ NEYİ İÇERDİ?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde belli olan başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına hükmetmişti. Mahkemenin bu kararı neticesinde Gürsel Tekin, İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Çelik’in dilekçesinde, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyette bulunma haklarının engellendiği gerekçeleri öne sürüldü.