CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Karar Gelişimi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim 2023 tarihli kongrede yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı vekilinin mazeretinin göz önünde bulundurulmamasını usule aykırı buldu ve daha önceki yerel mahkeme kararını bozdu.

MAZERET REDDİ YERİNE GÖNDERİLDİ

Dava sürecinde, davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen’in 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını belirtmesi ve UYAP üzerinden doktor raporu sunması hatırlatıldı. Ancak yerel mahkeme, bu duruşmada belge sunulmadığı gerekçesiyle mazereti reddetmiş, davayı davacı tarafın yokluğunda sonlandırarak reddine karar vermişti. Mahkemenin belge konusu ile ilgili gerekçesi ise yanlış olarak değerlendirildiği bildirildi, çünkü doktor raporu mahkemenin UYAP kayıtlarında mevcuttu.

YARGILAMA HAKKI VURGULANDI

Kararın gerekçesinde, Anayasa’nın 36. maddesinde tanımlanan hak arama özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki adil yargılanma hakkına da gönderme yapıldı. “Savunma hakkının temelini teşkil eden hukuki dinlenilme hakkı, adil yargılanma ilkesinin ayaklarından biridir” ifadesine yer verildi. Bu durumda, mahkemenin davacı vekilinin 11 Eylül 2025’teki mazeretini dikkate alarak duruşmayı ertelemeye karar vermesi gerektiği kaydedildi.

KARAR YENİDEN GÖRÜLECEK

Daire, tarafların delillerini sunmadan karar verilmesinin usul hatası olduğuna dikkat çekerek, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını iptal etti ve dosyanın yeniden incelenmesi için ilk derece mahkemesine geri gönderilmesine hükmetti. Böylece dosya, yeniden ele alınmak üzere Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ulaştırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde delegelere menfaat sağlandığı ve delegelerin iradelerinin etki altında kaldığı iddialarıyla açılan davada daha önceki kararında 11 Eylül’de duruşma yapmıştı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay davasının da devam ettiğini belirterek, aynı konu üzerinden süregeldiği için davanın usulden reddine karar vermişti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın da pasif husumet yokluğu dolayısıyla reddedildiği aktarılmıştı.