CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Yeniden Değerlendirme Süreci

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Dava, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde meydana geldiği öne sürülen usulsüzlükler nedeniyle açılmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı vekilinin mazeretinin dikkate alınmadan karar verilmesini usul açısından hatalı buldu. Daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararı bozdu.

DAVANIN REDDEDİLMESİNE YOL AÇAN GELİŞMELER

Dava sürecinde, asıl ve birleşen davanın davacı vekili Avukat Onur Yusuf Üregen, 11 Eylül 2025 tarihli duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını UYAP üzerinden bildirmiş ve doktor raporu sunmuştu. Ancak yerel mahkeme, bu belgelerin celsede ibraz edilmediği gerekçesiyle mazereti reddetti ve davayı davacı tarafın yokluğunda sonlandırarak reddine hükmetti. Kararda, belgenin sunduğu gerekçesinin yerinde olmadığı, doktor raporunun UYAP kayıtlarında mevcut olduğu vurgulandı.

YENİDEN GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Karar gerekçesinde, Anayasa’nın 36. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesine vurgu yapılarak, hukuki dinlenilme hakkı ve adil yargılanma ilkesinin önemine dikkat çekildi. Mahkeme tarafından, davacı vekilinin 11 Eylül 2025 tarihi için sunduğu mazeretin geçerli bulunduğu göz önünde bulundurularak, ön inceleme duruşmasının ertelenmesi gerektiğine karar verildi. Ayrıca, taraflar için delil sunmaları adına verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası oluşturduğu belirtildi.

GEÇMİŞ DAVA VE SONUÇLARI

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde delegelere menfaat sağlandığı iddialarıyla alınan tüm kararların iptal edilmesi talebine ilişkin 11 Eylül’de karar açıklamıştı. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan 38. Olağan Kurultay davasının da devam ettiğini göz önünde bulundurarak, aynı konuda devam eden bir başka davanın mevcutluğu nedeniyle davayı usulden reddetmişti. Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın pasif husumet yokluğu nedeniyle de reddine karar verilmişti.