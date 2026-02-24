CHP Kurultay Davasında İBB Birleştirme Talebi Reddedildi

chp-kurultay-davasinda-ibb-birlestirme-talebi-reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarıyla başlatılan ceza davasının üçüncü duruşması dün yapıldı. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren duruşmada, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da içinde bulunduğu 12 kişinin yargılanması devam etti.

DAVA ERTELENDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na dair açılan dava, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 Nisan 2026’ya ertelendi. Ayrıca savcılık, İBB soruşturmalarıyla kurultay davasının birleştirilmesi için talepte bulundu.

SAVCILIĞIN TALEBİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Kurultay ceza davasının İBB davasıyla birleştirilmesi talebini reddetti. Dava, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

1 YILDAN 3’E YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, İmamoğlu ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’le Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesine dayanarak “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıl hapis cezası talep ediliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Trump’ın Barış Kurulu’ndan Kripto Para İnovasyonu

Trump yönetimi, Gazze'nin ekonomik sorunlarını çözmek için dolar endeksli dijital para projesi geliştiriyor. Proje, Hamas’ın finansal hareketlerini sınırlamayı hedefliyor.
Gündem

Türkiye Savunma Alanında Zirveye Çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş gemisini geliştiren 10 ülkeden biri olduğunu vurguladı ve SANCAR SİDA'nın saatte 40 mil hız yapabildiğini belirtti.
Gündem

Bitcoin Fiyatında Tarihi Düşüş: 60 Bin Dolar Kritik Seviye

ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerini iptal etmesi, kripto paralarda belirsizlik yaratıp satışları artırdı. Bitcoin, 62 bin 964 dolara düşerek yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.
Gündem

İzmir’de Akran Zorbalığı Sonrası Bıçaklama Olayı

İzmir'de 14 yaşındaki bir çocuk, sigara vermediği için 16 yaşındaki bir çocuğu bıçakladı. Yaralı, uzun bir ameliyatın ardından hayata döndü, saldırgan ise serbest kaldı.
Gündem

Türkiye’nin Dijital Dönüşümünde 5G İle Yeni Dönem

Türkiye, 1 Nisan'dan itibaren saniyede 20 gigabit veri hızı sağlayan 5G teknolojisine geçiş yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.