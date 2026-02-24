CHP Kurultay Davasında İBB Talebine Ret Kararı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurultay davasında yeni gelişmeler yaşandı. CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması, dün gerçekleştirildi. Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren duruşmada, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin yargılamasına devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili davayı 1 Nisan 2026 tarihine erteledi. Ayrıca, savcı, İBB soruşturmalarıyla bu davanın birleştirilmesini talep etti.

SAVCILIĞIN TALEBİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Kurultay ceza davasının İBB davasıyla birleştirilmesi talebini reddetti. Dava, Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde sürdürülmeye devam edecek.

HAPİS CEZASI TALEPLERİ

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’na ek olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde tanımlanan “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.