CHP Kurultayı Başlıyor: Yeni Dönem Kapıları Aralanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 yıl aradan sonra tamamen yenilenmiş parti programını oylayacağı, genel başkan seçimi gerçekleştireceği ve yönetim kadrosunda değişiklikler yapmayı planladığı kurultayını bugün başlatıyor. 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 39’uncu Olağan Kurultay, son iki yılda düzenlenen dördüncü kurultay olma özelliğini taşıyor. Parti tüzüğüne göre olağan kurultayların iki yılda bir yapılması gerekmekte; ancak önemli gelişmeler doğrultusunda bu süre üç yıla kadar çıkabiliyor. CHP’nin önceki olağan kurultayı, yani 38’inci Olağan Kurultay, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek olan bu kurultay, CHP’nin uzun bir süre boyunca iktidar baskısı altında kaldığı dönemde cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırlık niteliği taşıyor.

KURULTAYPROGRAMI NETLEŞTİ

“Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla yapılacak olan ve parti tarihinde ilk kez seyirciye açık gerçekleştirilecek 39’uncu Olağan Kurultay’ın programı netleşti. Kurultayın ilk günü olan 28 Kasım Cuma, tamamen yenilenen parti programı delegelerin onayına sunulacak. İkinci gün, yani 29 Kasım Cumartesi günü, genel başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. Üçüncü ve son gün ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu ve diğer parti organlarının üyeleri seçilecek. CHP kurultaya 52 yurtdışı temsilciliği, doğal delegeler, onur üyeleri, eski genel başkanlar ve diğer siyasi partilerin temsilcilerini de davet etti. Ayrıca, salonun bir bölümü ilk kez parti üyelerine ayrılacak ve böylelikle pek çok CHP’li kurultayı tribünlerden izleyebilecek.

CHP’nin 21 Kasım’da kamuoyuna duyurduğu ve delegelerin onayına sunulacak yeni parti programı “Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye” ana sloganıyla hazırlandı. Partinin çeşitli konu başlıklarında yer alan öneriler ve politikaların kurultayda ufak değişikliklerle kabul edilmesi bekleniyor. Demokrasi, Yönetim ve Adalet; Kalkınma, Sosyal Devlet; Dış Politika, Güvenlik ve Dirençlilik gibi ana başlıklar altında toplanan programın, tüzük değişikliğiyle birlikte önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi planlanıyor. 2008 yılından beri güncellenmeyen program, sosyal demokrasinin güncel ihtiyaçlarına göre Genel Başkan Yardımcısı ve Program Hazırlık Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke eşliğinde revize edildi. CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nı yalnızca kendi üyelerine değil, tüm Türkiye’ye “İktidar için hazırız” mesajı vermek için bir platforma dönüştürmek istediği ifade ediliyor.