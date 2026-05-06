CHP Kurultayı Davası 1 Temmuz’a Ertelendi

chp-kurultayi-davasi-1-temmuz-a-ertelendi

CHP’NİN 38’İNCİ OLAĞAN KURULTAYI DAVASI ERTELENDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair iddialar kapsamında, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz tarihine ertelendi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili usulsüzlük iddiaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yer aldığı 12 kişi, “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davanın devamında Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verildi ve dava tarihi 1 Temmuz’a belirlendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay’a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38’inci Olağan Kurultay’a şaibe karıştırıldığı iddiasında bulunmuştu. Delegelerin oylarının rüşvetle satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde davalar açılmış ve bu davalar 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kadir İnanır’ın Tedavi Sürecinde Ziyaretler Devam Ediyor

Kadir İnanır’ın son durumu, tedavi sürecinin ardından gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, ustayı hastanede ziyaret etti.
Gündem

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya Ev Hapsine Alındı

Bahis soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, tahliye edildi.
Gündem

Fenerbahçe’de Başkan Adaylığı Süreci Hız Kazandı

Fenerbahçe’nin 6-7 Haziran'da düzenlenecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi adaylık süreci ilerliyor. Eski başkan Yıldırım’ın kararını iki gün içinde açıklaması bekleniyor.
Gündem

Aydınlar: Fenerbahçe Başkan Adaylığından Vazgeçti

Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe’nin başkanlığı için adaylık sürecine girmeyeceğini duyurdu.
Gündem

Galatasaray’dan Sacha Boey Kararı Açıklandı

Galatasaray, Bayern Münih'ten kiraladığı Sacha Boey için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Alman basını, kulübün bu tutumunu duyurdu.