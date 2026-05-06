CHP Kurultayı Davası 1 Temmuz’a Ertelendi

CHP’NİN 38’İNCİ OLAĞAN KURULTAYI DAVASI ERTELENDİ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair iddialar kapsamında, aralarında tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz tarihine ertelendi.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile ilgili usulsüzlük iddiaları çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yer aldığı 12 kişi, “Seçim Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyor. Davanın devamında Adem Soytekin’in tanık olarak dinlenmesine karar verildi ve dava tarihi 1 Temmuz’a belirlendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’te yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay’a dayanıyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, 38’inci Olağan Kurultay’a şaibe karıştırıldığı iddiasında bulunmuştu. Delegelerin oylarının rüşvetle satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde davalar açılmış ve bu davalar 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmişti.