CHP Kurultayı Davası 23 Şubat 2026’ya Ertelenmiştir

Yapılan kurultaylarla ilgili “şaibe” iddiaları üzerine açılan davalar devam ediyor. Bugün, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığına dair yargı süreçleri kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın ‘Seçim kanununa muhalefet’ suçundan yargılanması gerçekleştirildi.

ERTELEME KARARI VERİLDİ

26’ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen davanın duruşmasının 23 Şubat 2026’ya ertelendiği bildirildi. Sanıklar, yargılama süreci kapsamında “oylamaya hile karıştırmak” suçlamasıyla karşı karşıya.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YARGILAMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki iddiaların incelenmesi amacıyla davanın yargılama süreci 4 Kasım’da başladı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi gereğince, “oylamaya hile katma” suçundan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

İddianamede, Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların CHP 38’inci Olağan Kurultayı’nda birlikte hareket ettiği kaydedildi. Bu doğrultuda, şüphelilerin kurultay salonunda birinci tur oylama sonuçlarının ardından ikinci tura geçilmesini geciktirerek, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine dair yanıltıcı açıklamalar yaptığı öne sürüldü.

DELEGELER ÜZERİNE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli yolsuzluk faaliyetleri gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu bağlamda, bazı delegelere para ve market alışveriş kartı verildiği, bazılarına ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği için adaylık teklif edildiği iddia edildi. İddianamede ayrıca, bazı delegelerle yakınlarının CHP’li belediyelerde ve bu belediyelere bağlı şirketlerde işe alındığı, bu yolla kurultay delegelerinin kararlarının etkilenmeye çalışıldığı vurgulandı.