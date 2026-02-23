CHP Kurultayı Davasında Üçüncü Duruşma Gerçekleşti

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı kapsamında meydana gelen usulsüzlük iddialarıyla açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Bu duruşmada 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne muvafakatname yazılması gerektiğine karar verildi. Davanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dosyası ile birleştirilmesi talepleri gündeme geldi ve bir sonraki duruşma tarihi 1 Nisan olarak belirlendi. Duruşmada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu toplamda 12 sanık yargılanıyor.

DAVADA KILIÇDAROĞLU’NUN ROLÜ

Geçtiğimiz celsede SEGBİS ile duruşmaya katılan Ekrem İmamoğlu, CHP kurultayının şeffaf bir biçimde yapıldığını ifade etmişti. İmamoğlu, kendisine divan başkanlığı teklif eden kişinin, dosyada mağdur olarak yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmişti. Ayrıca, kurultayının iptali istemiyle dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “dava katılma” talebinin de kabul edildiği bildirildi.

Duruşmada yer alan 12 isim, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırma suçlamasıyla karşı karşıya. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, Ekrem İmamoğlu müdafi ve Lütfü Savaş ise müşteki olarak kayıtlı. İddianamede, İmamoğlu ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu şahıslara, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesine dayanan “oylamaya hile karıştırma” suçlamasından dolayı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.