CHP Kurultayı İle İlgili Ceza Davasında Ara Karar

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda gerçekleştirilen usulsüzlük iddialarıyla ilgili açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün yapıldı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne muvafakatname yazılması yönünde karar aldı. Davanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi. Sonraki duruşmanın tarihi ise 1 Nisan olarak belirlendi.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yer aldığı toplam 12 sanık yargılanıyor. Duruşma, 13 Ocak’ta SEGBİS ile katılan Ekrem İmamoğlu’nun, CHP kurultayının şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini savunması ile gündeme geldi. İmamoğlu, kendisine divan başkanlığını teklif edenin, mağdur olarak dosyada yer alan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtmişti. Dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın duruşmaya katılma talebi de son duruşmada kabul edildi.

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi, delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmakla suçlanıyor. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur, İmamoğlu müdafi, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesinde yer alan “oylamaya hile karıştırma” suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

