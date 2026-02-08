CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş Vurgusu

SİYASET SAHNESİNDE İSTİFA VE TRANSFER İDDİALARI

Siyasi arenada istifa ve transfer iddiaları giderek artıyor. Ankara’daki kulislerde dolaşan son iddialar üzerine, CHP’li belediye başkanları Özer Kasap, Yakup Odabaşı ve Satılmış Karakoç’tan açıklamalar geldi.

ÇATIŞMASIZ BİRLİK MESAJI

Üç başkanın yaptığı açıklamalarında Mansur Yavaş’ın ismine dikkat çekmesi dikkatleri üzerine topladı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, “Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında; ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

DESTEK VURGUSU

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ise, “Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum” şeklindeki sözleriyle Yavaş’a verdiği değeri dile getirdi.

YOL ARKADAŞLIĞI VURGUSU

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da, “Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.