CHP’li Özkan Yalım’ın İfadesi Siyasette Tartışma Yarattı

Türkiye siyasetinde önemli bir gündem maddesi haline gelen CHP’li Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, yeni tartışmaların çıkmasına neden oldu. Yalım’ın, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında öne sürdüğü iddiaların ardından, söz konusu iddialar üzerine Gamze Pamuk Ateşli’den sert bir yanıt geldi.

OTEL ODASI İDDİALARI GÜNDEMDE

Özkan Yalım, ifadesinde 2018 yılında CHP’nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurulan komisyonun çalışmaları sırasında bir doğu ilinde bulunan bir otelde yaşandığını iddia etti. Yalım, memuriyet hayatında Veli Ağbaba’nın kendisinden viski istediğini, ardından Gamze Pamuk Ateşli ile Gizem Özcan’ın Veli Ağbaba’ya ait odaya geçtiklerini öne sürdü. Yalım, daha sonra Veli Ağbaba’nın kendisine “iyi akşamlar” diyerek odadan ayrıldığını sözlerine ekledi.

GAMZE PAMUK ATEŞLİ’DEN SERT TEPKİ

İddiaların kamuoyunda hızla yayılması üzerine Gamze Pamuk Ateşli, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaparak Yalım’a yanıt verdi. Ateşli bu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz! Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım.”

CHP CEPHESİNE DİKKATLER YÖNELDİ

Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık beyanlarının ardından CHP cephesinden gelecek tepkiler merakla bekleniyor. Söz konusu iddiaların siyasi arenada nasıl bir etki yaratacağı ise dikkatle izleniyor.

Gamze Pamuk Ateşli’nin açıklamasının tam metni;

“Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz! Sevgilisiyle otel odasında basılan eski belediye başkanı, kendi rezilliğini örtmek için şimdi de benim adımı kullanmaya çalışıyor. Ancak yalan söylemenin de bir zekâ seviyesi gerekir. İfadede adı geçen kişi, benim dönemimden sonra PM üyesi olmuş biri. Bunu bile hesap edemeyecek kadar aciz bir iftira mekanizmasıyla karşı karşıyayım. Kendi ahlaki ve insanlık çöküşünü örtmek için kadınların adını ortaya atan, itibarı bitince sağa sola çamur bulaştırmaya çalışan bu şerefsizlerle hesaplaşacağım. Sadece kadın bir siyasetçi olduğum için bu yalanları “ifade” diye oraya koyduran da, sözde haber diye bu alçaklığa alet olanlar da bu ağır suçun ortağıdır. Ben böyle ölmem. Benim tertemiz hayatımı o çamur dilinizle kirletemezsiniz. Yine diyorum: Bu haysiyetsizlerle mücadele edeceğimi, yalanlarının misliyle hesabını soracağımı, tetikçilerinden azmettiricilerine kadar hepsini o çukurda mahkum edeceğimi herkes bilsin. Hodri meydan!”