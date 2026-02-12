CHP’li Vekillerin Kavgada Yaralanan Milletvekili Açıklaması

chp-li-vekillerin-kavgada-yaralanan-milletvekili-aciklamasi

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemeye çalışan CHP’li milletvekilleri, kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede neticesinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek’ten aldığı darbe ile burnundan yaralandı. Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Gökçek, “Pişman değilim” ifadesiyle dikkat çekti. Bugün ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KAVGA YORUMU YAPTI

Toplantıda gündeme gelen kargaşa ile ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni esnasında kavga çıkaran CHP’li milletvekillerine tepki gösterdi. Erdoğan, “Her türlü eşkıyalığı ve zorbalığı sergilediler.” diye konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Gökçek, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından Erdoğan ile çekilen fotoğrafını paylaşan Gökçek, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik.” notunu düştü. Bu paylaşıma birçok yorum yapıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Enes Batur’a Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gündem

Memurlara Yılda İki Kez İkramiye Düzenlemesi

Yeni bir kanun teklifi, devlet memurlarına yılda iki defa net asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesini öngörüyor. Bu düzenleme, Haziran ve Aralık'ta ödenmeye başlanacak.
Gündem

Antalya Havalimanı’nda Uçakta Teknik Arıza Yaşandı

Antalya Havalimanı'nda bir uçak, kalkış öncesinde taxi alanında tekerinin yerinden çıkması sonucu hasar aldı. Yolcular tahliye edilirken, Arama Kurtarma ekipleri uçağı kaldırmak için harekete geçti.
Gündem

Erdoğan’dan Gençlere: Geleceğe İnancımız Daha Da Perçinleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi yurt açılışında üniversitelerin temel misyonlarına dönmesi gerektiğini belirterek, ideolojik yaklaşımların university’lerin işlevini bozduğunu ifade etti.
Gündem

Vücut Dili Tartışma Yaratan Gerçek Sebep Açığa Çıktı

Victor Osimhen'in, Çaykur Rizespor maçındaki mutsuzluğunun, pas eksikliğinden kaynaklandığı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Nijeryalı forvetin hırsının takım motivasyonunu artırdığını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.