CHP’li Vekillerin Kavgada Yaralanan Milletvekili Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yemin etmesini engellemeye çalışan CHP’li milletvekilleri, kürsüyü işgal etmeye çalıştı. Bu sırada yaşanan arbede neticesinde CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, AK Partili vekil Osman Gökçek’ten aldığı darbe ile burnundan yaralandı. Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Gökçek, “Pişman değilim” ifadesiyle dikkat çekti. Bugün ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KAVGA YORUMU YAPTI

Toplantıda gündeme gelen kargaşa ile ilgili ilk kez yorum yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yemin töreni esnasında kavga çıkaran CHP’li milletvekillerine tepki gösterdi. Erdoğan, “Her türlü eşkıyalığı ve zorbalığı sergilediler.” diye konuştu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Gökçek, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından Erdoğan ile çekilen fotoğrafını paylaşan Gökçek, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrasında bir araya geldik.” notunu düştü. Bu paylaşıma birçok yorum yapıldı.