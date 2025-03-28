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CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Özgür Özel mi?

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ÖZGÜR ÖZEL’İN ZAMANLAMASI

Selvi, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel’in zamanlama konusundaki ustalığına dikkat çekiyor. Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, adaylık için harekete geçecek. Sözcü Gazetesi’ne verdiği röportajda bu planın ipuçlarını verdi” ifadelerini kullanıyor. Özel’in, İmamoğlu’nun adaylığını son ana kadar zorlayacağını belirttiğini aktaran Selvi, asıl planının İmamoğlu’nun koltuğunu almak olduğunu iddia ediyor.

MANSUR YAVAŞ FAKTÖRÜ

Selvi, yazısında Mansur Yavaş’ın adaylık sürecindeki durumuna da yer veriyor. Yavaş’ın, Saraçhane’deki konuşmasında DEM Parti seçmeninden oy alamayacağına dair bir algının oluştuğunu belirten Selvi, bu durumun Özgür Özel’in konumunu güçlendirdiğini ifade ediyor. Selvi’ye göre, Özel, genel başkanlık gücünü devreye sokarak Mansur Yavaş’ın adaylığını engellemeyi planlıyor.

CHP’DE YENİ DENGELER

Selvi, Özgür Özel’in bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’nu tasfiye ederek genel başkanlık koltuğuna oturduğunu ve şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünü öne sürüyor. Selvi, bu stratejinin CHP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceğinin önümüzdeki süreçte daha belirgin hale geleceğini vurguluyor.

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